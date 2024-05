Anuncia AMLO gira en septiembre para consolidar IMSS-Bienestar

“Esas son nuestras diferencias de fondo, no eso de que vamos a terminar con la propiedad privada o que vamos a quitarles las casas, no, no, no, se padecía en México de una banda de malhechores, ese era el problema”, mencionó.

El mandatario federal aseguró que lo ideal es llegar a un Estado de Bienestar, es decir, que los mexicanos tengan protección desde el nacimiento hasta su muerte.

“Eso no lo comparten los conservadores, no les gusta la gratuidad”, enfatizó.

CUESTA CONSEGUIR ESPECIALISTAS

Andrés Manuel López Obrador reconoció en su conferencia matutina que a su administración le está costando trabajo conseguir los médicos especialistas que se necesitan para echar a andar el esquema de salud que implementarán en septiembre.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum mantiene ventaja de 20 puntos en preferencia de voto, aclara Citibanamex

“Nos está costando conseguir todos los médicos, porque estamos hablando de médicos generales, estamos hablando de todos los médicos especialistas que se requieren, enfermeras, todo el personal”, mencionó el mandatario.

“Y resolver los problemas del abasto de medicamentos, que hace falta la distribución, lo que llaman la última milla, que yo le llamo el último kilómetro, el llevar los medicamentos hasta los centros de salud”, dijo López Obrador.