Anuncia Sheinbaum nuevo programa en beneficio de los adultos mayores; defiende a Ebrard de Trump

“Es un programa especial para todas las adultas y adultos mayores. No solamente es la pensión, sino que además ahora vamos a llevar a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras a la casa de cada uno de ustedes”, mencionó.

“Imagínense que cada semana, cada quince días toquen la puerta y llegue el médico a tomar la presión de ver cómo está el adulto mayor. Nada más con el que se atienda al adulto mayor, porque muchas veces, ya cuando llega uno a una determinada edad, ya hasta los hijos, los nietos, ya no quieren hablar mucho con uno porque ya empieza uno a repetirse y a repetirse (...)”, puntualizó.

“No, no, no, (no fue un error de interpretación) porque (Trump) él describe la negociación, entonces siempre hay que defender a México, a nuestro equipo”, señaló.

“Nos vamos a llevar bien. Vamos a respetar siempre la decisión del pueblo de Estados Unidos, quien ellos decidan que va a ser su presidente, nos vamos a llevar bien, trabajando conjuntamente, pero siempre es importante que a los compañeros que trabajan con nosotros y a nuestro país siempre nos traten bien”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo mencionó que por el momento no habrá diálogo con el equipo de Donald Trump y Juan Ramón de la Fuente, siguiente secretario de Relaciones Exteriores.

“No, ya vamos a esperar a que pasen sus elecciones. Nos vamos a llevar bien. Ayer (Trump) él habló bien del tratado, que se va a mantener. No hay ningún problema”, explicó.