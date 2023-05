Aprueban ‘Ley Godoy’ en Congreso de la CDMX, en medio de protestas

En medio de protestas, empujones y gritos, esta tarde fue aprobado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México el dictamen para facilitar el proceso de ratificación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, bautizada por la oposición como “Ley Godoy”.

Esta sesión de aprobación no fue nada sencilla, pues a primera hora de la mañana llegaron manifestantes, afines al PAN, para protestar en contra de esta propuesta y cerraron los accesos al Congreso. Lo anterior provocó que llegaran policías capitalinos para intentar liberar los accesos y fue ahí cuando comenzaron los empujones. Diputados panistas acusaron que la Secretaría de Gobierno había enviado granaderos para reprimir a vecinos.

Tras los empujones y la intervención de los legisladores panistas, los inconformes y diputados del blanquiazul siguieron bloqueando los accesos al recinto para impedir que hubiera sesión.

No obstante, la mayoría de los diputados de Morena y algunos del PRD y el PRI entraron por una puerta trasera que conecta un estacionamiento con el recinto y fue así como pudo iniciarse la sesión con apenas 34 diputados. Afuera del Congreso, los panistas señalaron que como “ratas y por la puerta chiquita de atrás” los morenistas aprobaron esta “Ley Godoy”.

Dentro, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero, argumentó este dictamen para modificar el artículo 42, 42 Bis y 99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía y aseguró que no se busca facilitar el camino para la ratificación de la actual fiscal Ernestina Godoy.

¿DE QUÉ TRATA LA LEY GODOY?

El artículo 42 establecía que para la ratificación de la o el fiscal se debía seguir lo que marcaba la Constitución, es decir, que el Consejo Judicial Ciudadano la proponía, pero ahora sólo le preguntarán al titular de la Fiscalía capitalina si quiere mantenerse en el cargo. “Lo que estamos dictaminando no busca en ningún sentido facilitar el camino para una posible ratificación de la actual titular de la fiscalía capitalina, como algunas diputadas y diputados de la oposición lo han querido hacer ver e imponer ante la opinión pública, sino que es en realidad un trabajo legislativo de carácter previsor”, comentó.

Al respecto, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, coincidió en que este dictamen no tiene dedicatoria.

“Cabe aclarar que, en este momento, no se está discutiendo la ratificación de la actual titular de la Fiscalía. Aquí quiero ser muy enfática, el proyecto de decreto que estamos discutiendo hoy no tiene dedicatoria. No estamos hablando de ninguna persona en particular. Lo que hoy discutimos son los detalles de un procedimiento que ya está previsto, en lo general, en la Constitución local”, aclaró.

Jorge Gaviño, uno de los diputados perredistas que estaban dentro del recinto, dijo que recibió presiones para votar en contra este dictamen. Al respecto, Jesús Sesma, diputado del Partido Verde, sostuvo que sabía de buena fuente que el presidente nacional del PRD, Jesus Zambrano, fue quien había presionado a Gaviño para votar en contra de este dictamen y en contra de la ratificación o de lo contrario sería expulsado del partido.

Al final, este dictamen fue aprobado con 34 votos a favor, uno en contra, de Polimnia Romana, y una abstención, del presidente de la Mesa Directiva, Fausto Zamorano.