‘Arde’ Tabasco en violencia criminal en medio de la ingobernabilidad: Riva Palacio

“ Lo que sucede en Tabasco es mucho más profundo de lo que se vio en vísperas de Navidad y la semana pasada, cuando Villahermosa fue tomada por las milicias del Cártel Jalisco Nueva Generación, integradas por ex Zetas que en los últimos tres años recuperaron su libertad y regresaron a delinquir bajo el amparo de esa franquicia, para convulsionar la capital y tratar de inhibir la pretensión del Cártel de Sinaloa de extender sus dominios desde la frontera con Guatemala hacia el interior de esa región ”, escribió.

“El viernes, consecuencia de la ola de violencia, le ordenaron destituir al secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, hombre de Adán Augusto, cuyo desgaste, que pasó por la unción como candidato a gobernador de Javier May, su enemigo político desde hace tres décadas, también arrastró al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, su cuñado, a quien la violencia lo sojuzgó.

“ La explicación simplista de López Obrador no oculta el derrotero de su estrategia de seguridad, pero se acentúa dramáticamente más porque la inestabilidad en su tierra es consecuencia de la descomposición política que él mismo provocó al enfrentar a sus dos grupos de incondicionales en la lucha por la gubernatura ”, escribió Riva Palacio.

A la par sostuvo, que esta situación no solo es una circunstancia criminal, sino que también tiene un factor político que incide.

“Los cuñados tampoco pudieron poner candidato a gobernador ahí, porque López Obrador palomeó al senador ex verde Eduardo Ramírez, vinculado en informes oficiales a grupos paramilitares ligados al crimen organizado y a “Los Motonetos”, una banda que tiene arrodillado a San Cristóbal de las Casas”, destacó Riva Palacio.

TE PUEDE INTERESAR: Tabasco se sume en violencia: Se desata balacera, quema de autos, asalto a tiendas y motines en penales

El presidente López Obrador señaló la semana pasada, luego de los hechos de violencia en Tabasco, que estos eran meros actos de propaganda; lo cual fue cuestionado por Riva Palacio:

“En Villahermosa no existe solo la ‘propaganda’ que menciona López Obrador. Pero ¿qué puede decir? ¿Que sus principales bases electorales en el sur están controladas por los cárteles? ¿Qué no sabe o no le importa resolver el problema?”, concluyó.