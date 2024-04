Arremete Xóchitl Gálvez contra Sheinbaum por feminicidios

CDMX.- La candidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz criticó a su adversaria, Claudia Sheinbaum Pardo, por el combate que realizó contra el feminicidio durante su periodo al frente de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“La maquinaria del Estado opera para ocultarle a los mexicanos la realidad”, aseguró la aspirante presidencial.

La abanderada de PAN, PRI y PRD compartió en X (antes Twitter) que “la autoridad no buscó durante su gestión en CDMX” al asesino serial de Itzcalco, quien recientemente fue detenido y que habría tenido más de 20 víctimas.

Gálvez Ruiz acusó a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México de mentir sobre la reducción de feminicidios en la capital del país y las investigaciones que se abrieron sobre los mismos.

“Es preocupante que este caso haya salido a la luz no por una investigación de las autoridades sino por la intervención de los vecinos que con valentía ayudaron a una madre a intentar salvar a su hija”, mencionó.

SE LANZA CONTRA SALGADO

Desde Acapulco, Guerrero, la candidata presidencial de la oposición criticó a la administración estatal que encabeza la gobernadora Evelyn Guerrero por las acciones para enfrentar los estragos que dejó el huracán Otis.

Durante un mitin con militantes y simpatizantes de la alianza, la candidata presidencial se comprometió a dar apoyo a la entidad guerrerense para combatir la inseguridad.

“Aquí en Guerrero no hay autoridad, aquí en Guerrero no existe la gobernadora (Evelyn Salgado), no existe, no existe la presidenta municipal (Avelina López)”, sentenció la abanderada.

En el evento político la candidata aseguró que Morena abandonó a Acapulco. “A mí me consta, yo estuve aquí en Acapulco dos días después que ustedes estaban sin agua, sin comida, sin seguridad, eso se va a terminar tengan la certeza. (...) Vamos a regresarle la paz y tranquilidad a Acapulco, vamos a meter orden con buenos policías municipales”, comprometió.

En su discurso también arremetió contra Félix Salgado, padre de la gobernadora y aspirante a la reelección en el Senado de la República.

“Félix Salgado fue acusado por mujeres y ahí está de nuevo de candidato a senador. Le digo a las mujeres: un violentador no puede ser senador”, advirtió la opositora.