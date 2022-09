La activista afirmó buscaba a su hijo de día y de noche, con el único conocimiento de que hombres armados se lo llevaron en un carro blanco. “Puse una denuncia ante la fiscalía (...) traje videos, testigos y no me han resuelto nada”.

“Quien se llevó a mi hijo está detenido en San Luis Río Colorado y fiscalía me dice que no se puede hacer nada porque son diferentes estados. Yo espero una respuesta, yo busco a mi hijo, no culpables”, dijo la mujer en un video que se difundió en redes sociales por la cuenta @Encontrarles.

El caso trae a la memoria el asesinato de Sandra Luz Hernández, mujer asesinada en 2015 por buscar a su hijo desaparecido y realizar una investigación por cuenta propia que le permitió identificar a los responsables.

