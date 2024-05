Audios difundidos por Televisa son ‘falsos y manipulados’, asegura Carlos Alpízar

El martes, la cadena Televisa reveló una serie de audios que evidenciarían las presiones a jueces por parte del círculo cercano del entonces titular del Poder Judicial, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Los audios fueron grabados por el magistrado Alberto Roldán, quien en 2020 era responsable del Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo y que, en septiembre de ese año, recibió el caso de Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal y quien enfrentaba un proceso con otros 18 funcionarios, por un presunto fraude de cerca de 2 mil 500 millones de pesos.

Las presiones las habría hecho, de acuerdo con los audios, Carlos Antonio Alpízar, en su calidad de secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) durante el periodo de Arturo Zaldívar.

Los audios difundidos en el noticiario ‘En Punto’ de Televisa, se dan en el contexto de la denuncia anónima presentada en el CJF el pasado 9 de abril, sobre presiones del círculo cercano a Zaldívar para obtener resoluciones judiciales en el sentido de sus intereses.

Roldán aseguró a la televisora que fue presionado en 2020 y 2021 por Alpízar y por el magistrado Constancio Carrasco para conceder el amparo a Frida Martínez en contra de una posible orden de aprehensión.

La tarde del miércoles, Alberto Roldán señaló que no recibió presiones para entregar los audios y presentar una denuncia de hechos.

“Se dio la coyuntura en este momento para hacerlo, no fui yo presionado por nadie para acudir a presentar la denuncia. Yo acudí voluntariamente con ustedes a denunciarlo, a presentar los audios que tengo; y lo hago por eso, soy un creyente de las instituciones, división de poderes, democracia, república y no se me hizo justo que nos hicieran esto y que fuéramos sancionados”, aseguró el magistrado en una entrevista con RadioFórmula.

“No fui yo el único, fuimos varios y varias presionadas. Me gustaría evitar, dar los nombres, para que ellos voluntariamente lo hagan, una de las razones por los cuales lo hice es para que todos alcemos la voz y demos testimonio de estas fechorías”, apuntó.

En los audios dados a conocer por Televisa, una voz que se atribuye a Alpízar, pide a Roldán que atienda el asunto de Frida Martínez como una prioridad institucional y que le conceda el amparo.

“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos, y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente de la SCJN, hemos debatido esto con el presidente. Trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: ‘Oye, pudiera ser por acá’, o sea, honestamente, como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente. Entonces, no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución”, señala la voz, que supuestamente corresponde a Alpízar.

Otro de los audios fue obtenido supuestamente en diciembre de 2020 en las oficinas de Alpízar, presuntamente con una grabadora oculta, debido a que supuestamente le habían quitado su teléfono celular antes de entrar.

En ese audio se le dice que “con toda la confianza institucional” se procuró que el asunto cayera en sus manos. “Con todo el cariño, ayudarte y cuidarte, pero que nos ayudes a ver cómo le podemos hacer. Entiendo que Constancio ya más o menos te dio la línea de cómo poder hacerle”, señala la voz.

“Dependen las reformas de eso. A ese grado te lo digo, dependen de verdad muchos temas: los fondos, o sea, te lo digo de amigos y es un tema que dices tú ¿qué tiene que ver? Más de lo que nos podemos imaginar, o sea, no es un interés particular, es un interés institucional; entonces, sí, ayúdanos”, se escucha.

También hay otro audio que transcurriría durante las vacaciones de Roldán y en los días previos a que se realizara la audiencia del caso en cuestión. “¿Quieres que nos reunamos en tus vacaciones o quieres que nos veamos después?, para yo decirle al presidente con gran seguridad y Constancio también, que el engrose estará listo. Que si sea una audiencia que se lleve y que se conozca de fondo, lo que les puedo decir es que ya con eso tengo la plena seguridad de que va a salir el primero de febrero”, menciona.

En otro de los audios se alude a la familia de Roldán: “Y, ojalá, como se lo dije al presidente y como ya te lo dijo Constancio, no haya una sorpresa negativa; al contrario, yo creo que hay una gran disposición como amigo de sumarse en este proyecto institucional. Te lo reitero porque sí me lo dijo: ‘Dile muy claramente, conozco muy bien a su padre, el señor Alejandro, que ya está a punto o ya está jubilado, ¿verdad?, yo lo conozco muy bien, he tenido algunas ahí comunicaciones de él, de tu hermana que también está allá en Morelos, conozco perfectamente bien cómo son, son una gran familia, que queremos ayudarla para que salga adelante’”.

“Tú sabes que esto es política, es distinto el negocio que la política. En la política hay trascendencias, hay consecuencias, hay muchas cosas que no se reponen con dinero, sino con otras cosas”, dice la voz, presuntamente de Alpízar.

“Entonces, si pudiéramos saber y me das la oportunidad de que, como amigos, te lo pido yo, sé que es un tema que no estoy violando ni tocando ningún tema, te lo digo como amigo (...). Porque sería muy lamentable que traigamos una idea y que viniera otra y que el presidente dijera: ‘Uta, me hubieran dicho para ver políticamente qué puedo hacer’; no sé, alguna solución alterna, institucional y extraoficialmente. Entonces si nos ayudarías lo más que se pudiera saber”.