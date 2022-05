Aún no hay detenidos por el feminicidio de Cecilia Monzón, reclama su hermana

Este 31 de mayo serán 10 días del asesinato de la abogada Cecilia Monzón, sin que haya un solo detenido, aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla afirma que hay avances en las investigaciones.

Helena Monzón, hermana de la abogada asesinada, señaló que la familia ha mantenido comunicación con la Fiscalía, dependencia que ha conformado un equipo especial para dedicarse de lleno a investigar el caso.

“La Fiscalía tiene equipo entregado a esta causa y están haciendo avances, pero bueno, otra cosa es que yo como familiar de la víctima considere que estos son suficientes. Hasta ahora ha habido una reunión y nos han estado explicando lo que han trabajado”, detalló en entrevista con Animal Político.

“De momento, lo voy a decir así de claro, si no hay un responsable capturado, el trabajo es insuficiente. Dicen que están trabajando en la línea correcta y esperemos que esto tenga resultados, pero creo que todos podemos hacer más y no voy a permitir que esto se pierda”, expresó la también abogada Helena Monzón.

“Ojalá se hubiera hecho más”

La última vez que Cecilia tuvo contacto con su familia fue pocos instantes antes de que dos personas a bordo de una motocicleta se acercaran a la camioneta en la que la abogada circulaba por calles de San Pedro Cholula y la atacaron a balazos.

Helena recuerda que tenían una estrecha comunicación con su hermana, aunque el resto de su familia se encontraba en España, país desde el que volaron a México en cuanto tuvieron conocimiento de lo ocurrido.

“Ha habido momentos previos en los que estuvimos todos en máxima alerta, estábamos muy pendientes de mi hermana. Aunque ella nunca usó la palabra miedo, sabíamos que se encontraba preocupada por su vida, porque hubo amenazas directas, por ser mujer, por su actividad política y porque era una persona que hacía mucho ruido”, agregó.

Respecto a las medidas de protección que habían sido solicitadas por Cecilia previo a su asesinato, Helena Monzón señala que “ojalá se hubiera hecho más, pero no puedo retroceder el tiempo. Ahora solo puedo hacer lo que estoy haciendo, es es exigir y pedir más”.

Ataque directo

La Fiscalía de Puebla informó que cuenta con videos que muestran el momento de la agresión, así como imágenes de lo que ocurrió en los momentos previos y posteriores con los atacantes, aunque hasta ahora no los ha identificado ni detenido.

“Sabemos que fue una agresión directa, que dos personas a bordo de una motocicleta (lo hicieron), la que viajaba en la parte posterior disparó. Es un hecho que estamos investigando desde que ocurrió y estoy seguro que lo vamos a esclarecer muy pronto”, señaló en entrevista con medios el fiscal Gilberto Higuera.

El funcionario afirmó que la Fiscalía está atendiendo el homicidio de Monzón “con mayores elementos de los que hemos aplicado en otras ocasiones, porque no es usual que ese tipo de hechos ocurran en Puebla, una agresión de este tipo la hemos visto en otros lugares pero no en Puebla, y no vamos a permitir que quede impune”.

El fiscal describió a Cecilia Monzón como una abogada “muy activa en términos de litigio, con una importante cantidad de casos en los que intervenía como denunciante y asesora de mujeres víctimas, sobre todo de violencia familiar”, por ello, la FGE se encuentra analizando todo el contexto de su trabajo, que no se descarta como motivo por el cual fue asesinada.

“Que se sigan luchando a pesar de los hechos”

La familia de Cecilia se hace cargo del niño de 4 años que quedó huérfano; y permanecen en México a la espera de justicia. Debido al riesgo en el que se encuentran, cuentan con medidas de protección.

A pesar de todo, Helena agradece la respuesta que ha habido por parte de la sociedad mexicana, de las organizaciones y colectivos en los que participó Cecilia.

“Hay una respuesta unánime, se ha tratado el tema con un extraordinario respeto. Agradezco a las organizaciones, que sigan luchando a pesar de los hechos”, concluyó.

Cecilia Monzón fue asesinada el 24 de mayo. Cuatro días antes se quejaba en redes sociales:

“Le acaban de notificar a una víctima las medidas de protección inmediatas que solicité para ella desde marzo ¿No les digo?” Las de ella no llegaron a tiempo.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril de 2022 fueron asesinadas en México mil 167 mujeres, de ellas 319 fueron consideradas por las autoridades como víctimas de feminicidio.

En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han matado a 12 mil 897 mujeres.

En el caso de Puebla, en los cuatro primeros meses del año, han sido asesinadas 49 mujeres, de las cuales 7 fueron catalogadas por la FGE como víctimas de feminicidio, el resto de los casos son investigados como homicidios dolosos.

Con información de Animal Político