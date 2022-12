Aún no termina la ‘pausa’ diplomática entre México y España: AMLO

“Continúa la pausa porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto” , declaró el mandatario.

López Obrador dijo que si bien el relanzamiento de las relaciones bilaterales anunciado por las cancillerías es positivo, y que los españoles son bienvenidos en México, y que a ninguna empresa española se le impide que haga negocios lícitos en México , “hay un pendiente” en la relación con España, pues aseguró que “lo que no queremos es que nos vean como tierra de conquista, que nos quieran dar trato de país colonial. Eso es todo”.

Menos de 24 horas después de que las cancillerías de México y España anunciaron el relanzamiento de la cooperación bilateral y dieron por superada la “pausa” en las relaciones diplomáticas anunciada hace diez meses por el presidente Andrés Manuel López Obrador , el mandatario afirmó este viernes que la “pausa” no se ha terminado.

Se refirió a que no tuvo respuesta la carta que envió a Felipe VI, rey de España, en 2019 en la que le pedía que se disculpara por la Conquista. “Ni siquiera tuvo la atención de contestarme”, dijo el mandatario.

“Le mandé cartas al papa Francisco y me las contestó todas y no necesariamente coincidíamos. Pero cuando le pedimos (al rey) que para iniciar una etapa nueva en las relaciones de México y España considerábamos importante un gesto de humildad ofreciendo, no sólo España, (también) el Estado mexicano, disculpas, perdón, por salen con que tenemos que agradecerles porque vinieron a civilizarnos”.

Cuestionado sobre las visas de residencia solicitadas a España por los ex presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, el tabasqueño dijo que “esto es normal”, pues hubo empresas ibéricas “consentidas” en sus sexenios.

“Esto es normal. Las empresas españolas fueron atendidas con privilegios durante los gobiernos de Calderón, del presidente Peña”, respondió el mandatario a una pregunta sobre el tema en su conferencia mañanera, y agregó que el ex jefe del gobierno español José María Aznar “era consentido de (Vicente) Fox, consentido de Calderón”,

Añadió que los ex presidentes tienen derecho a buscar vivir en España, pero aseguró que caen en “un doble discurso, la doble moral, la hipocresía” cuando piden que sean expulsados de México extranjeros por considerarlos perniciosos.

Se refirió a que el ex presidente Calderón expresó hace unas semanas en las redes sociales que el analista político Abraham Mendieta debe ser expulsado del país por interferir en asuntos políticos que solo competen a los mexicanos.

López Obrador dijo que le gustaría que se cambiara el artículo 33 de la Constitución para que los extranjeros no puedan ser expulsados por temas políticos.

“Son artículos que datan el siglo XIX, ya han cambiado las cosas”, dijo el mandatario al comentar que analizará cómo se puede reformar la ley. “No me vayan a salir con que el 33 no se toca”.

