‘Aunque sea calumnia’, asegura AMLO estar dispuesto a rectificar por error en evento del 1 de julio

‘YA ME HAN CALUMNIADO’

Este miércoles los magistrados de la Sala Superior del TEPJF confirmaron la resolución de enero pasado de la Sala Especializada del Tribunal, y determinaron que López Obrador sí incurrió en “promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda”.

El 1 de julio, desde el Zócalo capitalino, el Presidente encabezó la celebración por el quinto año de su triunfo en las urnas, cuyo mensaje, determinó la Sala Superior, tenía la finalidad de la aceptación por parte de la ciudadanía a su gestión “por lo que no puede ampararse en un ejercicio de libertad de expresión”.

Al respecto, el mandatario dijo que esperará a que las autoridades correspondientes dicten la penalización, sin embargo, aseguró estar dispuesto a rectificar aunque lo estén calumniando.

“Si cometí algún error estoy dispuesto a rectificar. Es más, no le hace que sea calumnia, de todas maneras, cumplimos, porque ya me han calumniado”, refirió al recordar cuando fue sancionado por la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala.

“Una vez una consejera, a ver si no me vuelven a ‘cepillar’, pero lo voy a decir, una consejera del INE, ‘filopanista’, Claudia Zavala, dije algo aquí que ya no puedo repetir, y esta consejera lo tergiversó y modificó; a partir de eso me castigaron por una mentira, una manipulación que se fue al Tribunal y el Tribunal me sancionó. Pero no le hace, vamos a cumplir”, añadió.