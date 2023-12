¡Ay qué susto! Sheinbaum bromea con ‘regresar’ el avión presidencial por el Día de los Inocentes

La precandidata a la presidencia de Morena, Partido del Trabajo (PT), y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum, declaró ‘inocentes palomitas’ al hacerle una broma a sus seguidores, con motivo por el Día de los Inocentes.

En su cuenta de X, antes Twitter, subió un vídeo donde expresó la necesidad de que la próxima presidenta tenga un ‘avión presidencial’.

“Ahora que he estado viajando tanto por el país pues he pensado que es importante que la próxima Presidenta tenga un avión de esos que no tenía ni Obama”, dijo la aspirante de la Cuarta Transformación en un video en redes sociales.