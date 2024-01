Ayuda a damnificados de Otis en Acapulco enfrenta a AMLO y López-Dóriga

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha confrontado con el periodista Joaquín López-Dóriga referente a la entrega de apoyos económicos a la población de Acapulco para la reconstrucción de la ciudad a casi tres meses del paso del huracán ‘Otis’, pues el comunicado afirma que los colaboradores han mentido sobre la entrega de los recursos.

El periodista explicó en un segmento de su noticiero en el medio de comunicación de Grupo Fórmula, que los apoyos económicos para las familias afectadas por el Huracán ‘Otis’ no han sido entregados. Recalcando que el Presidente es engañado por sus funcionarios.

“Estuvo de nuevo en la base naval de Acapulco, no salió de la base, como nunca ha salido de los viajes que ha hecho y le contaron una serie de mentiras [...] le digo que lo entrampan presidente, mentiras como cuáles, pues mentiras como esto de que ya recibieron ayuda, sí las 250 mil familias que perdió que perdieron sus casas eso es falso presidente, quien se lo haya dicho le mintió presidente, lo engañó;

“No es verdad que hayan entregado ya la ayuda para los 250 mil familias, que son más, pero vamos 250 mil familias que perdieron sus casas, no es verdad quien le dijo presidente le mintió, lo engañó y usted lo repite confiado en que le dicen la verdad que a estas alturas ya debería poner cierta distancia entre lo que le dicen, porque como le tienen pánico presidente pues no se atreven a decirle la verdad porque luego ustedes los balconea;

“Entonces no ya presidente, ya las 250 mil familias que perdieron su casa ya tienen su apoyo, mentira pregúntele, salga y pregunte, pero es que no sale y no pregunta”, declaró López-Doriga en su noticiero.

