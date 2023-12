Beatriz Pagés acusa a AMLO de ser ‘el presidente más perverso y traidor que haya tenido México en su historia’

Con firmeza, Pagés Rebollar calificó a López Obrador como “ el presidente más perverso y traidor que haya tenido México a lo largo de toda su historia ”. En sus declaraciones, no escatimó críticas y afirmó que, al concluir su mandato, el mandatario debe enfrentar las consecuencias de un supuesto “uso indebido de atribuciones, ineptitud e indolencia”.

La entrevista dio un giro contundente cuando Beatriz Pagés Rebollar expresó su contundente opinión sobre el actual presidente mexicano.

En la segunda y última entrega de la saga de entrevistas de “Las Guerreras del Periodismo” , Beatriz Pagés Rebollar , reconocida periodista y actual directora de la revista Siempre, compartió sus opiniones sobre la profesión y no escatimó críticas hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Beatriz Pagés no ha ocultado su posición contraria al partido Morena; recientemente se vio envuelta en controversia al haber colocado como portada de la revista Siempre la silueta de la actual candidata virtual a la presidencia de México en las elecciones de 2024, Claudia Sheinbaum , portando una cinta en la cabeza con el símbolo nazi a modo de patrón.

“Ha dejado a los niños más pobres sin escuelas de tiempo completo. Pequeñitos que requieren, cuando menos, de dos alimentos al día para poder seguir estudiando porque en su casa no tienen nada que comer” , señaló en la entrevista.

La entrevistada no escatimó críticas al denunciar, lo que calificó como un intento de imponer una forma de “totalitarismo”, especialmente en el ámbito judicial. Pagés Rebollar aseguró que el gobierno busca someter a votación popular la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte, con la intención de que Morena tenga control sobre el poder judicial.

Pagés Rebollar, quien también ha destacado en la arena política como ex diputada federal y activista social de diversas organizaciones no gubernamentales, declaró que para ser un verdadero periodista, la auténtica vocación debe ser perfeccionada, solidificada y consolidada a través del aprendizaje y la preparación. No obstante, subrayó que estos pilares deben ir siempre de la mano de la honestidad y la veracidad, principios fundamentales en el ejercicio de esta noble profesión.