Bloque conservador no quiere que ciudadanos elijan consejeros, acusa AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “como era de esperarse”, en la Cámara de Diputados, y debido al rechazo del bloque opositor, se rechazó la reforma constitucional en materia electoral que planteó su administración “porque los partidos, el bloque conservador, no quieren que los ciudadanos elijan a los consejeros. Eso fue lo que rechazaron”.

No obstante, tras destacar que posteriormente se avaló la iniciativa de reforma leyes secundarias en la materia que envió su administración, se lograron beneficios “aun cuando son parciales”. Entre ellos “se redujo el gasto del INE, porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo un ajuste, una integración, y otros gastos”, expuso el mandatario este miércoles.

Durante la conferencia de prensa matutina, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, indicó que tras los ajustes avalados a ley general de instituciones y procesos electorales o ley general de Partidos Políticos, entre otras leyes, “en todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad”.

López Obrador inició la “mañanera” de hoy con una valoración sobre el debate de ayer en San Lázaro.

Al referirse a la primera de las votaciones, en la que se rechazó la propuesta de reforma electoral constitucional, reprochó que de esta forma los legisladores de oposición “rechazaron el que se redujera el presupuesto del INE, que es de los más onerosos, es el presupuesto más alto en el mundo para la organización de elecciones”.

Por lo mismo, evitaron reducir de 500 a 300 diputados federales con la eliminación de los diputados plurinominales que se planteaba, así como reducir el presupuesto para los partidos.

“Por ello decidimos enviar una iniciativa de reforma a la ley electoral”, agregó, ya que la reforma constitucional requería el voto de dos terceras partes del Congreso, “y como se unieron como siempre el PRI y el PAN, pues no se tuvo esa mayoría que se necesita para la reforma constitucional, sin embargo, cuando se trata de reformar leyes, sólo es mayoría simple, la mitad más uno, claro, no es lo mismo una reforma constitucional a una de ley”.

En tanto, sobre la iniciativa de modificación a las leyes secundarias que fue aprobada por mayoría simple en la Cámara de Diputados, reiteró que “está acotada porque no puede contravenir o contradecir lo que está en la constitución, entonces son márgenes muy estrechos, sin embargo, con esos márgenes, sin violar la Constitución, se logró ya en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley electoral”.

Recalcó que “en general se logró un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos, “algo es algo”, pero con la reforma a la Constitución el ahorro hubiera sido de hasta 15 mil millones.

Momentos después, el Secretario de Gobernación, apuntó que el ahorro para el primer año con los ajustes aprobados será de poco más de 5 mil millones de pesos, en parte por la reducción de 300 oficinas distritales a 264, “lo que ayuda a hacer más barata la elección”.

Por su parte, el titular del Ejecutivo federal ponderó que se facilita el voto de los connacionales en el extranjero, y se logró el control de los llamados monederos que se entregan antes de las elecciones, que no se facilite la compra del voto, “porque nuestros adversarios, conservadores, pues tienen mucho dinero. Casi todas estas organizaciones políticas o de la llamada sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México, que no quieren la democracia, no quieren que el pueblo sea el que mande, quieren ellos tener poder económico y poder político, ser los dueños de México”.

Adujo que después que sea avalada la iniciativa en el Senado, “seguramente el bloque conservador” acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde serán los ministros los que decidan.

“Es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia. Que se mantenga esta demanda, de que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE, no los partidos, y que no se gaste tanto dinero en las elecciones. Que no haya tantos diputados”, insistió López Obrador.

A su vez, el secretario de Gobernación sintetizó las repercusiones del rechazo a la reforma constitución con el “voto conservador”. Negaron que se defina por voto a consejeros y magistrados, así como ahorros de 15 mil millones de pesos; la reducción de legisladores plurinominales, y la reducción de los integrantes de Cabildos en los municipios, ya que hay demarcaciones con hasta 20 regidores, y se planteaba que fueran siete.

Mientras que con las reformas a las leyes secundarias que fueron avaladas, aseveró que se da pie a una reducción en el apartado administrativa del INE; los migrantes mexicanos podrán votar desde el extranjero vía internet con la opción de presentar otros documentos para participar, y por primera vez se suprime o prohíbe el uso de monederos electrónicos o tarjetas de prepago.

Se reconoce constitucionalmente que no puede el INE imponer penalidades o impedir o negar el registro a candidaturas, sin que vaya más allá de los requisitos propios para que alguien acceda a una candidatura. No podrán establecer criterios para anular candidaturas, concluyó.

