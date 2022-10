La semana pasada, la Comisión de la Defensa Nacional acordó un encuentro con el Gral. Cresencio Sandoval, con la finalidad de discutir la ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afectada luego del masivo hackeo por el grupo “Guacamaya”.

Sin embargo, el día de hoy, el diputado del Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, confirmó que el encuentro fue cancelado, incluso tenía fecha para el 18 de octubre.

“Acabo de ser notificado por la secretaría técnica de la Comisión de Defensa, que el General Secretario Cresencio Sandoval pospuso la reunión que tendríamos el próximo martes 18 de octubre y no hay aún una fecha definitiva”, señaló.

Luego de que más de 6 terabytes de información hayan sido robados por el grupo de hacktivistas, el titular de la Sedena aceptó el encuentro, empero, ahora se desconoce cuándo podrá ocurrir.

“Es una pena que nos hayan cancelado debido a que hemos solicitado por varias vías que necesitamos tener más información acerca del lamentable hackeo que ocurrió en la Sedena”, destacó Barrera.

En la reunión, se hablaría de un mejor sistema de protección digital, para evitar futuras filtraciones a la dependencia. Por ello, Barrera exhorta al Gral. Sandoval a reunirse lo más pronto posible.

“Resulta que, después de la militarización que están haciendo, pues no es posible, que no nos puede recibir. [...] No solo no le importa comparecer, sino que desdeña a todo un poder. Lamentable”, recriminó Barrera.

