Cancelan órdenes de aprehensión contra la exsecretaria Rosario Robles

CDMX.- Un juez federal determinó retirar dos órdenes de aprehensión en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

“Los argumentos no son claros pues no se precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ningún ilícito, no se precisa en qué datos de prueba están soportadas cada una de las valoraciones que se hizo”, indica la sentencia.

El juez Ordoñez estimó que la Fiscalía General de la República violó los derechos constitucionales de la exsecretaria por girar una orden de aprehensión en su contra cuando ella estaba localizable, pues se encontraba recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

José Garrigós, abogado de la exsecretaria federal, informó que el viernes pasado se tomó esta decisión por parte de la autoridad judicial.

“La semana pasada conocimos que el juez, con residencia en Toluca, Eutimio Ordóñez Gutiérrez había anulado la orden de aprehensión que se había girado desde 2020 por los delitos de delincuencia organizada y de lavado de dinero”, informó.

En una entrevista en el programa “Por la Mañana”, con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el litigante afirmó que las acusaciones en contra de su cliente son un “exceso” y una “violación de derechos humanos”.

Robles Berlanga fue ingresada a prisión en agosto de 2019 tras ser señalada por el delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de triangulación conocido como la “Estafa Maestra”.

Garrigós explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una apelación contra la sentencia de amparo con el objetivo

“Si la sentencia se confirma, estaríamos ante un triunfo rotundo, inédito en cuestiones de acusaciones falaces como la delincuencia organizada y el lavado de dinero”, añadió.