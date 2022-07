Capturan a hombre que disparó durante vacunación en Puebla

CDMX.- A dos semanas de que se registrara una balacera en un centro de vacunación contra Covid-19 en la capital poblana, el Gobierno estatal informó que se detuvo a uno de los responsables.

En conferencia de prensa matutina, el Gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, refirió que la aprehensión del presunto responsable se efectuó la noche del lunes.

“Fue detenido ayer el que disparó en contra de la persona que estaba ahí acompañando a su hijo en el centro de vacunación. Ya está detenido”, expuso.

Indicó que no revelaría más datos, pues esto es tarea de la Fiscalía. No obstante, adelantó que no fue arrestado en Puebla.

“Ya está, ya lo tenemos”, insistió.

El 28 de junio, antes de las 12:00 horas, se se realizaron detonaciones de arma de fuego en el Centro de Salud Urbano Francisco I. Madero en la capital poblana.