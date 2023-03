Carla Humphrey impugna exclusión para ser consejera presidenta del INE

La consejera Carla Humphrey acudió al Tribunal Electoral para impugnar su exclusión del proceso para ser consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

El juicio con folio SUP-JE-46/2023 cayó en manos del magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, quien estudiará el asunto y propondrá una sentencia al pleno de la Sala Superior.

El Comité Técnico de Evaluación excluyó a Humphrey del proceso, argumentando que la Constitución impide la reelección.

Así lo explicó Maite Azuela, integrante del Comité Técnico de Evaluación para la designación de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral:

“No pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General del INE para el periodo que comprenden al 4 de abril de 2032, ya que esto consistiría en una reelección”.

Azuela dijo que la decisión fue tomada por unanimidad y se fundamenta en el artículo 41, base quinta, apartado A, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En entrevista con El Financiero, la consejera afirmó que respeta la resolución del Comité pero no la comparte, porque aseguró que no tiene ningún impedimento para participar en el proceso, debido a que no es una reelección y es un cargo diferente al que ostenta.

Refirió que ante la diferencia de interpretación de las normas, en un Estado de derecho se debe acudir a las instancias jurisdiccionales para que resuelvan cuál es la interpretación válida.

Más de 160 mujeres se registraron

Asimismo, 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, cinco como no binarias, una como mujer transgénero y tres no especificaron.

Mientras que 32 aspirantes no quedaron registrados ya que no entregaron el ensayo o la exposición de motivos requeridos en la convocatoria.

