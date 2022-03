$!Carlos Loret de Mola regresó a W Radio después de una semana sin presentarse; “han sido días complicados”

“HAN SIDO DÍAS COMPLICADOS, HA HABIDO DIÁLOGO”

La transmisión del programa “Así las Cosas con Loret” acompañado con una broma de “El Duende Preguntón” en su papel de “López Obrador”, donde mencionaba que el conductor daría clima con “toda la libertad”, mientras que el imitador daría toda la información, ya que “en la mañanera no me da tiempo, son solo tres horas, me están carrereando, no es suficiente tiempo”, así dio inicio.

Loret de Mola regresó al espacio radiofónico de W Radio, en medio de especulaciones por su “salida” ante los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

