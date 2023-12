Carlos Slim arremete contra reducción de jornada laboral: ‘Hay que trabajar más para ganar más’

Carlos Slim no solo se limitó a oponerse a la reducción de la jornada laboral, sino que en octubre de este año presentó una propuesta alternativa. Sugirió un modelo de jornada laboral que consiste en trabajar solo tres días a la semana, con jornadas de 12 horas cada uno. Además, propuso r etrasar la edad de jubilación a los 75 años.

“Pienso que lo que sé, lo he dicho varias veces, es que debe de trabajarse tres días, doce horas diarias, tres días para dar cabida a otras tres personas que trabajen los otros tres días y jubilarse a los setenta y cinco años, no a los sesenta y cinco ni a los sesenta”, comentó Slim en una entrevista realizada en Avilés, ciudad de Asturias en España.

Slim justificó su propuesta argumentando que los seres humanos ahora viven más años, y considera crucial que la jubilación no sea tan temprana, ya que el pago de pensiones con una mayor expectativa de vida afecta las finanzas públicas al incrementarse el pasivo laboral.

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN MÉXICO?

En México, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó desde abril pasado una iniciativa para disminuir de seis a cinco los días laborales, garantizando a los trabajadores dos días de descanso y limitando la jornada laboral a 40 horas semanales.

No obstante, la propuesta no ha avanzado desde entonces y fue aplazada nuevamente el pasado 28 de noviembre, regresando a la Comisión de Puntos Constitucionales. A pesar de que la iniciativa busca mantener la salud física y mental de los trabajadores, y equilibrar la relación entre tiempo de trabajo y descanso, enfrenta resistencia y aún no ha sido discutida ni votada en el Pleno de la Cámara de Diputados.