En el marco del evento “México Siglo XXI 2022”, el ingeniero Carlos Slim Helú, presidente de los consejos de ddministración de Grupo Carso y América Móvil, ofreció una severa charla sobre la educación en el país.

Señalando sus carencias y reglas, Slim sentenció que hace falta realizar un cambio mayor en México, además, volver a contemplar la escuela a distancia, incluso propuso eliminar la tesis y examen profesional como requisitos de titulación.

“La educación desgraciadamente tiene orígenes muy antiguos. Tiene muchas deficiencias; hay que cambiar radicalmente, ya se presentan casos a estudiar, investigar, discutir, son cambios positivos pero deberían ser más rápidos y de fondo”, recalcó.

Según Helú, en las universidades de Estados Unidos los estudiantes terminan su carrera y obtienen su título. “Acá tienen qué hacer tesis y examen profesional; ya si pasó las materias deberían recibir su título. Que se hagan en maestría o doctorado; o que si haces tesis o que lo hagas durante los cuatro o cinco años que estudies”, contempló.

Asimismo, pidió a la Universidad Nacional Autónoma de México que revisara la posibilidad de que millones de mexicanos tengan la oportunidad en la máxima casa universitaria.

“Hay ese conflicto que no es claro, la UNAM tiene 350 mil estudiantes, es muy difícil que pueda recibir a millones, pero se debería de hacer pronto; tener ya y creo que con la pandemia lo tuvieron, las clases en línea. Permitir que los alumnos que no tiene cabida en la UNAM pueda estudiar en línea y que los examine y, ya con conocimientos a muchos de ellos que no tuvieron la posibilidad, se les dé entrada”, aseveró.

Con ello, también revive que, en México, no sólo hace falta que la educación sea gratuita, sino, que hay detalles como el transporte y los altos precios.

“El transporte es caro o no comen bien, llegan sin comer. Lo mejor que se puede hacer es que no solo tenga gratis el estudio sino que hayan otros medios ahora que lo sea una carga para las familias que no tienen capacidad de apoyarlo”, apuntó, en el marco de la vigésima edición del evento.

Además propuso ayer viernes semanas laborales de 3 días, con hasta 36 horas, y una jubilación a los 75 años para duplicar la oferta de puestos de trabajos que demanda una creciente fuerza productiva mexicana.

“Conforme se desarrolle esta nueva civilización y sube la productividad a niveles muy altos muchas personas, sobre todo jóvenes, no encuentran empleos o buenos empleos”, dijo.

Entonces ahí el planteamiento que, creo que de verdad debe de empezarse a adoptar, es que trabaje la mayoría de la gente 3 días, 11 o 12 horas, esto serían 36 horas, pero se jubilen hasta los 75 años”, comentó Slim.

Con información de Milenio.