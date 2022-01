Carlos Trejo y Salinas Pliego ‘bullean’ a Alfredo Adame tras la polémica de su pelea callejera

Sin embargo, esto no ocurrió aquí, sino que fue poco más de 15 años atrás cuando Trejo fue invitado a una mesa de discusión sobre eventos paranormales a un programa en el que participaba Adame , tiempo después el ‘cazafantasmas’ asistió a la televisora de la competencia y esto provocó la ira de Alfredo quien lo tachó de ‘traidor’.

No conforme, Trejo pidió a los usuarios y medios de comunicación que su alguien sabía quién era la mujer que aparece en el video, se lo hicieran saber.

La pela no paró aquí, el ‘cazafantasmas’ compartió otro clip en el que se puede ver un poco el inicio de la pelea y cómo la mujer golpea a Adame y luego aparece un hombre que también se le va a los golpes al conductor.

“Hola yo soy la chica y tengo videos donde el viejo me pega, escribió la usuaria”, señaló.

Otros usuarios respondieron y cuestionaron a la supuesta mujer implicada en el incidente sobre cómo ocurrieron los hechos, a lo que ella respondió:

“El señor se bajó muy picudo... solo porque mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro... A mí es a la que me pega y por eso yo le empiezo a pegar... mi esposo al ver que el señor me estaba pegando...”, señaló.

Según la propia usuaria, ella fue agredida físicamente por Alfredo Adame y por ante esto, su esposo se enojó y se lanzó contra el conductor como aparece en el video.

ADAME PORTABA UN ARMA DE FUEGO

Maythe también destacó que en los videos de la pelea que ella tiene en su poder, se puede ver cómo Adame los amenaza con una pistola.

“Y el señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro... se metió al carro y adentro de el nos amenazó... todo lo tengo en video”, destacó.

La mujer advirtió que próximamente compartiría los videos en redes sociales, sin embargo hasta el momento se desconoce si Maythe es en realidad la mujer que pelea con Adame, pese a que ella asegura que sí.

SALINAS PLIEGO SE UNE AL ‘BULLEO’

Ricardo Salinas Pliego, el empresario crítico de Twitter, no se mantuvo ajeno a la polémica de Adame y tuiteó lo siguiente: “Bueno... pues, por hoy vamos a dejar Twitter un rato porque Alfredo Adame que va a ser tendencia por las siguientes horas, yo me pongo a atender juntas y pendientes, nos vemos más tarde”.

En el ‘tuit’ de Salinas Pliego, una serie de usuarios le pidieron que organizara la pelea Adame vs Trejo en horario estelar e inclusive aseguraron que todo México la vería acompañada de una carnita asada.

“Arme la pelea Adame vs Trejo y que sea en horario estelar. Se arman las carnes asadas en México para ver eso”, comentó el usuario @SoyNadieBuscando.