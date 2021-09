Carlos Treviño denuncia ante FGR a Emilio Lozoya por falsedad en declaración

Emilio Lozoya ha sido denunciado por Carlos Treviño Medina, quien es el último director de Pemex, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por falsedad en declaración, así como los funcionarios de dicha dependencia que presuntamente lo protegen.

La FGR ha sido señalada por Treviño de usar políticamente a Lozoya y de buscar presionarlo para que rinda un testimonio contra Felipe Calderon, aunque anticipa desde ahora que no lo hará.

“El Ministerio Público no ha investigado ni corroborado lo manifestado por un testigo no confiable, de oídas y con incentivo para mentir, por eso tan responsable es Emilio Lozoya por mentir como los servidores públicos que fingen creerle y protegen su declaración mediante la omisión de investigar.

“De ahí que me quieran judicializar y mantener recluido en una prisión de máxima seguridad para obtener de mi persona una declaración falsa contra el ex Presidente Felipe Calderón y otros funcionarios con los que colaboré cuando fui servidor público. No lo voy a permitir y no lo voy a hacer”, señala.

El juez Daniel Ramírez Peña citó ayer a Treviño para una audiencia, para ser imputado de los supuestos sobornos por el contrato de la planta de Etileno XXI a Braskem, filial de Odebrecht.

En la denuncia del 11 de agosto de 2020 de Lozoya afirmó que Luis Alberto de Meneses Weyll, ex directivo de Odebrecht en México, añadió que en 2013, Treviño fue uno de los funcionarios que ayudaron a conseguir ese contrato.

En septiembre de 2014 envió 4 millones de dólares en efectivo a Treviño, como pago por la adjudicación, así como por mantener inamovibles las condiciones del convenio.

Treviño niega lo anterior y afirma que es imposible que haya sucedido, porque él no ocupaba ningún cargo en Pemex cuando se desarrolló la licitación y se asignó el contrato a Braskem-IDESA, aunque tampoco Lozoya dice que supuestamente le envió el soborno.