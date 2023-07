Casi pierde la pierna, mexicana fue mordida por tiburón en las Islas Galápagos

Quito.- Una turista resultó gravemente herida tras ser atacada por un tiburón mientras buceaba en las islas Galápagos.

El médico de urgencias del hospital de isla Santa Cruz, Renato Pacheco, dijo este miércoles a The Associated Press que la mujer de 40 años “está estable, está consciente, fue intervenida quirúrgicamente en la pierna derecha. No perdió la pierna”.

Agregó que la turista nunca perdió el conocimiento ni la movilidad de la pierna y el pie.

