Casos de dengue suben a 796 en México; 81% se concentra en cinco estados, reporta Salud

1 marzo 2026
    Casos de dengue suben a 796 en México; 81% se concentra en cinco estados, reporta Salud
    Secretaría de Salud llamó a la población de las entidades con presencia de dengue a retirar basura y objetos que acumulen agua. ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Un reporte federal ubica el mayor peso de los contagios en cinco entidades y detalla el tipo de casos registrados

CDMX.- El número de casos de dengue confirmados en México se incrementó a 796, luego de que en la última semana se confirmaron 128 pacientes con la enfermedad, de acuerdo con el Panorama Epidemiológico del Dengue de la Secretaría de Salud, con corte al 16 de febrero.

El informe señaló que, en lo que va del año, no se han registrado defunciones por este padecimiento y que el virus se extendió a 23 entidades del país.

En la semana epidemiológica número seis, el 81% de las personas contagiadas se concentró en cinco estados. Sonora encabezó la lista con 213 casos, seguido de Sinaloa con 160, Veracruz con 124, Tabasco con 103 y Baja California Sur con 45.

La Secretaría de Salud reportó que el serotipo 3 fue el de mayor circulación en las 23 entidades con casos, y precisó que, de los 796 contagios confirmados, 457 fueron clasificados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

El reporte indicó que, hasta el 16 de febrero, nueve entidades no notificaron casos: Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas.

Como parte de las medidas de prevención, la dependencia federal llamó a la población de las entidades con presencia de dengue a retirar basura y objetos que acumulen agua, con el objetivo de reducir criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus, y señaló que la participación comunitaria es un componente central de la contención.

También recomendó medidas personales para evitar picaduras, como el uso de repelente, prendas de manga larga y pantalón, además de mosquiteros, especialmente en zonas con mayor presencia de casos. Con información de Excélsior

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

