Estructura de Línea 4 del Metro de Monterrey colapsa y deja 4 lesionados; atribuyen a fallas en puntuales

La caída de una estructura de una de las columnas de la Línea 4 del Metro dejó un saldo de cuatro trabajadores lesionados y la movilización de las puestos de auxilio, en la Colonia Obispado, en Monterrey, Nuevo León. El accidente fue reportado alrededor de las 2:30 horas, en las márgenes del Río Santa Catarina, a un costado de la Avenida Constitución, en una de las columnas ubicadas frente al Hotel Hilton Garden Inn. TE PUEDE INTERESAR: Tarifa de 10 pesos para los estudiantes en el transporte público y Metro de Nuevo León Al auxilio se movilizaron socorristas de la Cruz Roja y de la Secretaría de Salud para atender a los lesionados, pero la seguridad privada de la obra les negó el acceso. También llegaron elementos de Protección Civil del Estado y de Monterrey, quienes atendieron a los lesionados antes de que llegaran paramédicos de una empresa privada.

Los trabajadores se encontraban en una estructura en donde se preparaban para realizar un vaciado de la parte de una balsa de la columna. Al parecer, los andamios no soportaron el peso y la estructura o cimbra se vino abajo junto con los trabajadores. TE PUEDE INTERESAR: Veta Samuel García presupuesto 2026 de NL; dice estar dispuesto a negociar La autoridad no informó cuántos trabajadores se encontraban laborando en el área donde ocurrió el accidente. Sin embargo, de acuerdo con los rescatistas, cuatro trabajadores resultaron lesionados al caer de una altura aproximada a los 8 metros. Después de estabilizar a los lesionados, los rescatistas y paramédicos lo subieron a una ambulancia y los trasladaron al Hospital Universitario para su atención médica. Se pudo observar que el área siniestrada quedó acordonada, por lo que se suspendieron las labores. TE PUEDE INTERESAR: Construyen Metro de NL ¡en drenaje pluvial! ATRIBUYEN A FALLAS PUNTUALES El Gobierno de Nuevo León aseguró que el accidente en la obras de la Línea 4 del Metro de esta madrugada se originó por una falla en el sistema de puntales, lo que provocó el colapso de la cimbra y la caída de la estructura, dejando como saldo cinco trabajadores heridos. En un comunicado, la Administración estatal señaló que los trabajadores lesionados resultaron con contusiones y heridas y fueron traslados a un hospital de la localidad, pero aseguraron que no está en riesgo su vida y que ya fueron dados de alta. “Durante la madrugada de este domingo se registró un incidente de trabajo en las obras de construcción de la Línea 4 del Metro, en la Estación Obispado, mientras se realizaban labores de vaciado de concreto en el Capitel Nivel Vestíbulo Fase 2 (lado río)”, detallaron en el documento.

“Durante el colado de concreto de la unidad número 7, se presentó una falla en el sistema de puntales, lo que provocó el colapso de la cimbra y la caída del elemento estructural. TE PUEDE INTERESAR: Alex de Nigris y La Marlu cantan Rosa Pastel en metro de Monterrey; video musical se hace ‘viral’ “Cinco trabajadores de la subcontratista Steeltek resultaron con contusiones y heridas, sin que se registraran lesiones que pusieran en riesgo su vida. Todos fueron valorados por personal paramédico y trasladados a una clínica, donde fueron dados de alta, permaneciendo bajo seguimiento médico preventivo”. En el documento, el Estado afirmó que las actividades en esa zona fueron suspendidas e iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente y reforzar las medidas de seguridad.

