“Juventud estúpida. Hacen como que no la ven”, es la descripción con la que el video fue posteado en TikTok.

Hace unos días, se hizo viral en redes sociales un video que fue compartido en TikTok en donde aparece una mujer sosteniendo a un bebé en brazos mientras va en el transporte público mientras que un grupo de jóvenes que están sentados en la misma unidad la ignoran y no le ceden el asiento.

“Perdón, pero yo trabajo desde temprano y no doy el asiento, yo también lo necesito, voy cansada del trabajo y a veces sin comer”, “No es que sean mal educados, hay gente que se para muy temprano a estudiar, trabajar y también merecen ir sentados, cuando voy demasiado cansada no lo cedo, pero cuando hay oportunidad sin problema, también hay que ponerse en los zapatos de todos”, “Si yo traigo mi bebé y el camión viene lleno, ni madres que me subo, así de fácil”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el video.