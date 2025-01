Afecta negocio de los seguros de gastos médicos mayores hasta a 2 mil mexicanos al mes

Además de las restricciones en la cobertura, Abramo mencionó la descoordinación entre las aseguradoras y los hospitales privados. Un ejemplo de esta falta de coordinación es que, para controlar los costos, las aseguradoras imponen límites en los pagos a médicos y hospitales, lo que resulta en demoras en la atención e incluso en la retención de pacientes, a pesar de que el artículo 230 del Código Penal establece que nadie puede ser retenido en una institución médica contra su voluntad.

Sin embargo, debido a la lentitud y falta de transparencia en los pagos de las aseguradoras, muchos pacientes se ven atrapados en este círculo vicioso, enfrentando no solo incertidumbre, sino también un trato inadecuado y la posible retención ilegal en hospitales.

“Cuando alguien pierde la vida, no te dan el cuerpo hasta que no pagues o hasta que el seguro no le libere la cuenta y tú estás con tu dolor prolongándose aún más porque la aseguradora no le paga al hospital, porque el hospital no le quiere decir toda la verdad”, explicó.

Este problema también está relacionado con las prácticas corruptas en algunas instituciones de salud, donde ciertos hospitales inflan los precios de insumos médicos y medicamentos, a veces en más de un 2 mil por ciento, lo que incrementa injustificadamente los costos para las aseguradoras y, por ende, para los pacientes.

Abramo denunció que, debido a la falta de personal médico para supervisar los gastos, las aseguradoras terminan aprobando estos cargos sin cuestionarlos, lo que perpetúa el ciclo de abusos.

“Y ese proceso también de corrupción que se da dentro de las instituciones de salud, este hace que las aseguradoras desconfíen del hospital y le pongan un supervisor al supervisor del supervisor médico para que se evite ese tipo de excesos por parte de los hospitales. Esos excesos generaron que ni el seguro crea en todo lo que le dice el hospital que reportó de gastos del paciente”, comentó Abramo.