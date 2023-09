Celebra AMLO baja en la inflación de 4.4 por ciento en septiembre

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador festejó en su conferencia matutina que siga bajando la inflación en el país, al ubicarse en 4.4 puntos porcentuales.

“Esto es muy bueno porque puede haber mejores ingresos, mejores salarios, pero si hay carestía, no rinde el ingreso”, mencionó durante su intervención en “La Mañanera”.

TE PUEDE INTERESAR: Hay una “total parcialidad del Poder Judicial”, acusan padres de los 43 de Ayotzinapa

López Obrador sostuvo que México debe mantener controlada la inflación a fin de que rindan los ingresos y destacó que el Banco de México ha atendido bien el control.

El jefe del Ejecutivo reiteró que tiene otra tarea, que consiste en promover el crecimiento económico del país.

“Porque si no, estamos hablando de que está fincado el Banco de México en un solo pie, está cojo, le falta el otro. Lo mejor es el equilibrio, que no haya inflación y que tengamos crecimiento”, mencionó.

“A veces como un símil, que se calienta un carro como los de antes, eso es inflación, y entonces, para que no se caliente se apaga; pues ya no se va a calentar, no va a haber inflación, pero el carro no camina, está parado. Entonces, hay que buscar ahí el equilibrio”, explicó el mandatario federal.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa AMLO al Poder Judicial de querer proteger a Juan Collado

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que durante las dos primeras semanas de septiembre la inflación general se ubicó en 4.4 por ciento anual, en comparación con los 4.6 puntos porcentuales registrados en el cierre de agosto.

En esta comparación quincenal el Índice Nacional de Precios al Consumidor incrementó un 0.25 por ciento, una reducción mínima en comparación con la segunda quincena de agosto.