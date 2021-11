Claman con oración y marchas la liberación de Rosario Robles por ser un ‘caso político’

Francisco Robles Berlanga y Mariana Moguel, hermano e hija de la ex servidora pública, respectivamente, dejaron claro que no buscan el cambio de la medida cautelar para que Rosario Robles enfrente su proceso en su casa, sino su liberación inmediata, porque se trata de un caso político y no legal.

Ciudad de México. - La familia de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, anunció el inicio de una resistencia civil pacífica junto con organizaciones civiles para demandar la inmediata liberación de la ex funcionaria que cumple dos años tres meses presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.

A su vez, Mariana Moguel confió que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, les permita sin restricciones llevar a cabo su resistencia pacífica en la capital, y espera que no habrá provocaciones. “El miedo no nos va a paralizar”, advirtió.

La hija de la ex secretaria reiteró que Rosario Robles no señalará a nadie para obtener su libertad. “Ella saldrá por la puerta de enfrente y no por la puerta de atrás”, aseguró.

Después de lo ocurrido con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya a quien se le dictó prisión preventiva, Mariana Moguel aseguró que su madre no requiere señalar a nadie para demostrar que es inocente.

“Mi mamá se presentó de manera voluntaria, a mi mamá se le acusa por omisión. No declaró haber recibido 10 millones. A mí no me importa el caso de otras personas como el de (Emilio) Lozoya, pero hay que señalar que muchas veces han dicho que no ha querido hablar, claro que no porque mi madre no es un circo y no se va a prestar a pisar a nadie para obtener beneficios”, aseguró.

Volvió a insistir que hasta ahora la FGR no les ha notificado la existencia de la orden de aprehensión contra su madre por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Francisco Robles puntualizó que, desde el inicio del proceso penal contra su hermana, han quedado evidenciadas las irregularidades y que se trata de un caso de consigna.

“Aquí ha habido un efecto corruptor. ¿Qué certeza de justicia podemos tener cuando se hace todo esto?” Todas las acusaciones, añadió, parten de elementos falsos.

Mariana Moguel agradeció el respaldo recibido por los partidos políticos (PRI-PAN-PRD y Movimiento Ciudadano) tras la decisión del juez de negar el cambio de la medida cautelar y permitir a la ex funcionaria federal seguir su proceso en libertad.