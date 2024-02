‘Claudia, tú no vas a ser presidente’; Fox pide a Sheinbaum retirarse de la contienda

Una vez más, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, generó controversia en redes sociales por sus declaraciones contra la candidata presidencial de la coalición Morena-PT-Verde, Claudia Sheinbaum Pardo.

En un video publicado en su perfil de la red social X –antes Twitter–, Fox le exige a Sheinbaum deslindarse del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llama corrupto.

“Claudia no seas imita monos, no seas calca de un tipejo como López”, expresó el exmandatario.

En su mensaje le advirtió a la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que olvide sus aspiraciones políticas porque ella “no será presidenta”, pues según Fox, Sheinbaum no cuenta con “las calificaciones” requeridas para el cargo.

“Claudia, tú no vas a ser presidente, no tienes las calificaciones, no tienes la honestidad, no tienes el comportamiento y la verdad que se requiere para ser presidente de este gran país”.

En el clip de 1 minuto y 21 segundos, Fox señala que Sheinbaum “nació en la cuna de un corrupto que se llama López Obrador”, a quien responsabiliza de haber manoseado y corrompido al Poder Judicial.

“Tú ya no tienes autoridad moral, Claudia. Retírate de esta contienda y déjanos a los mexicanos construir el gran país al que todos aspiramos. Claudia, México entero te lo pide, retírate de esta contienda electoral”.

