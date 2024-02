Retira Claudia apoyo a Brugada: revela Loret de Mola que Sheinbaum tiende puentes con la oposición en la CDMX

CDMX.- La aspirante presidencial Claudia Sheinbaum habría retirado su apoyo a su compañera de partido, Clara Brugada, candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Loret de Mola.

El conductor del noticiero nocturno de Latinus afirma hoy en su columna “Historias de Reportero” que la estructura partidista de Sheinbaum en la capital del país recibió la orden de enfriar la relación con el equipo de campaña de Brugada.

TE PUEDE INTERESAR: Morena: Claudia Sheinbaum abandona a Clara Brugada

“Nunca lo va a aceptar públicamente por obvias razones, pero las estructuras partidistas de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México ya recibieron la orden de dejar de trabajar para Clara Brugada”, refiere en su artículo.

Según lo revelado por Loret de Mola, aunque por fuera “todo son sonrisas”, el equipo de Sheinbaum no ve al de Brugada como aliado, sino que creen que hasta los podrían llegar a chantajear de ganar ambas las elecciones, Claudia la presidencial y Clara la jefatura de Gobierno, para amarrar su lugar en el proceso del 2030.

“El cálculo de Sheinbaum y su equipo es que si llegan a triunfar en la elección presidencial −cosa que calculan altamente probable, pero no segura−, no quieren al grupo de Brugada (Martí Batres, Encinas, et al) de vecinos, con el monumental presupuesto del gobierno de la capital del país a su disposición y con la fascinante herramienta de las auditorías a los cinco años de gobierno de Sheinbaum”, detalla el periodista sobre las razones de la desconfianza.

Hay que recordar que Sheinbaum buscaba que el candidato de Morena a jefe de Gobierno fuera su exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien pese a haber ganado la contienda interna, se decidió que fuera Brugada por las reglas de paridad de género.