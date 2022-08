Tras los hechos violentos y narcobloqueos registrados en Baja California la tarde y noche del viernes 12 de agosto en los municipios de Mexicali, Rosarito, Ensenada, Tecate y Tijuana; la alcaldesa de este último, Monserrat Caballero, pidió a los grupos de la delincuencia organizada que cobren “facturas” a quienes no les pagaron lo que les deben.

“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, señaló la edil en un video.

Anuncio

En el material publicado en la página de Facebook del ayuntamiento de Tijuana, la mandataria señaló que trabajan en conjunto con los municipios de Mexicali y Ensenada.

TE PUEDE INTERESAR: Noche violenta en Baja California deja 10 vehículos incendiados en Tijuana

Monserrat Caballero también detalló que saldrán tres mil efectivos de la Guardia Nacional y dos mil policías a la protección de la entidad, en caso de ser “necesario”. Así como que registraron 10 vehículos quemados en el municipio y se seguirá trabajando para mantener la seguridad de los ciudadanos.

Anuncio