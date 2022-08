“¿Hay racismo en Sonora Grill? Pues como ex empleada yo creo que sí”, dice en un video, “estoy hablando de mi experiencia, de las indicaciones que me dio una persona y de lo que viví en una sucursal que no es la que está siendo investigada”.

¿CÓMO SE ASIGNAN LAS MESAS?

Sof Otero explica que ella trabajaba como hostess, es decir, la persona que se encarga de dar la bienvenida al cliente y llevarlo a su mesa: “desde el día uno me explicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para las personas con la mejor presentación porque son las mesas que se ven desde la calle”.

Por dicha razón, ella cuenta que sentaba ahí a las personas “mejor vestidas, más formal”.

“Un día me llamaron la atención: yo senté a una pareja que venía formal, bien arreglada y que me pidió si podían tener buena vista en el balcón, el gerente me dijo que no debí hacer eso porque ellos no cumplían los estándares”.