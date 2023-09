Con todo y aliens, Jaime Maussan pide a diputados reconocer que existe la vida extraterrestre

El periodista y presentador del programa Tercer Milenio, Jaime Maussan, ha acudido a la primera audiencia pública sobre información de México como Estados Unidos, Perú, Japón y Francia que se conoce sobe el fenómeno de los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), también nombrados Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI, es español; UAP, por sus siglas en inglés).

A lo que Maussan pidió a los legisladores federales realizar una serie de reformas para reconocer la existencia de vida extraterrestre; ya que “resulta trascendental reconocer estos fenómenos en México, convertir a nuestro país en uno de los primeros en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta”, explicó el investigador durante su participación en la Audiencia Pública México Fenómenos Anómalos No Identificados en la Cámara de Diputados.

“Es inevitable, tarde o temprano lo tenemos que hacer. Aquí la oportunidad para poder realizar una enmienda a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano para reconocer al Fenómeno Anómalo No Identificado;

“Nuestro universo consta de trillones de galaxias. De acuerdo a los últimos cálculos astronómicos [...] nuestro universo puede estar formado por 100 sextillones de planetas. Las posibilidad de que exista vida, incluso, inteligente son indiscutibles; sin embargo, para la ciencia es difícil de aceptar que la vida inteligente se pueda trasladar de un mundo a otro, porque las distancias son muy grandes, al menos, lo son para nosotros”, añadió frente al pleno de la Cámara de Diputados.

Antes de que concluyera el evento, el periodista presentó los cuerpos íntegros y disecados de presuntos extraterrestres con antigüedad de más de mil años los cuales habrían sido encontrados en Cusco, Perú, y estudiados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mediante el análisis de carbono 14.

“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves [...] sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea —área fosilizada—”, explicó el presentador de Tercer Milenio.

Indicó que desde marzo de 2004, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana identificó 11 objetos catalogados como FANI a través de una cámara infrarroja, ya que no era fácil de observar.

“Este video fue el primer de su tiempo liberado por la fuerza aérea de un país, me fue entregado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García (...), nos encontramos ante un tema que nos une, no que nos separa. En México este tema tampoco debe ser considerado el tema de un partido político, es un tema de la humanidad, un tema que debe unirnos y no separarnos”, dijo en San Lázaro.

El periodista calificó como un “parteaguas en la historia”, no solo al ser la primera vez que un poder en México aceptaba el diálogo sobre el fenómeno, sino también lo que ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos, cuando un ex miembro de la Fuerza Aérea confirmó haber presenciado el fenómeno OVNI.

“No estamos solos en este vasto universo”, puntualizó y mencionó que el objetivo de la audiencia era ampliar el criterio de los fenómenos en el exterior e incluirlo en la Ley de Protección del Espacio Aéreo, siendo México el primer país “en el mundo” en aceptar la presencia de los no humanos en el planeta.

A finales de julio, un subcomité del Congreso de EU pidió al Gobierno que informe de sobre los datos que se tiene de los OVNIS tras escuchar la declaración de exmiembros del Ejército, quienes aseguran haberlos visto y que también dicen que las autoridades guardan pruebas.