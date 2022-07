Concluye visita de López Obrador a EU; destacan inversión de 40 mil mmdd

WASHINGTON, EU.- Al concluir su cuarta visita de trabajo a Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que habrá una inversión de 40 mil millones de dólares de empresas estadounidenses en México entre 2022 y 2024, que se destinarán principalmente a proyectos del sector energético.

Así lo dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard, quien estuvo presente en un desayuno entre el Mandatario y empresarios mexicanos y estadounidenses dentro del CEO Dialogue, que se realizó en el Instituto Cultural Mexicano en Washington.

En el foro participaron los empresarios Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domit, de Grupo Carso; los presidentes del CCE, Francisco Cervantes; del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle; de la ABM, Daniel Becker, y del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina.

Además, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar; el vicepresidente senior para América de la US Chamber of Commerce, Neil Herrington; el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack; el presidente de Kansas City Southern, Patrick Ottensmeyer y el empresario Wesley Edens, fundador de New Fortress Energy.

El Canciller agregó que el presidente López Obrador invitó a la inversión privada en México a acelerar la integración de América del Norte, “frente a la incertidumbre de nuestro tiempo”.

Sobre la visita de López Obrador a EU, Ebrard rechazó que los acuerdos alcanzados entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden tengan como objetivo frenar la migración.

“Ese no sería el objetivo, el objetivo es facilitar el comercio”, aseguró. Tras la reunión bilateral, comentó que el gobierno federal está satisfecho con los acuerdos.

Por separado, el comisionado de Migración, Francisco Garduño Yáñez, indicó que con el gobierno de Estados Unidos se acordó revisar cinco “operativos” contra la migración ilegal a lo largo de la frontera común.

La oposición en la Comisión Permanente calificó de “mediocre” la visita de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, quien “desperdició” una oportunidad para abordar los temas que más le interesan a los mexicanos.

En contraste, las bancadas de Morena y sus aliados afirmaron que se trató de una visita “exitosa”, en donde se comprobó la “grandeza” y liderazgo del Mandatario.