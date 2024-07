Conductor de Paola Andrea señala a los “verdaderos asesinos” en redes sociales antes de entregarse a la Fiscalía; uno de ellos responde

“No me han dejado ni defenderme ni declarar. Y me vine por miedo y he tenido varias amenazas. Yo vengo a presentarme para que dejen en paz a mi familia y para que se lleve a juicio el proceso que se debe realizar . Estaba escondido más que por miedo y por todas las amenazas que he recibido. Y han ido judiciales, ya han ido personas a la casa, y por eso vengo”, declaró antes de entregarse.

CONDUCTOR DE DIDI SEÑALA A LOS “VERDADEROS CULPABLES” EN REDES SOCIALES

Antes de presentarse ante la Fiscalía, Sergio Daniel “N” publicó en redes sociales nombres de quienes él asegura fueron los verdaderos responsables del feminicidio de Paola Andrea. Entre los señalados se encuentra “Liriko Wan”, un artista de hip-hop en la ciudad de Mexicali, y Jacob “N”, a quien nombró como el “verdadero culpable y asesino de Paola”.

En sus publicaciones en diversas redes sociales, Sergio Daniel realizó las siguientes declaraciones:

1. “Y doy la cara se los juro pero primero investiguen bien lirico wan y Jacob Silva”.

2. “Kiero que detengan a esas 2 personas por que si me entrego yo primero me van a matar para que no diga nada”.

LIRIKO WAN RESPONDE A LAS ACUSACIONES SOBRE SU PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN EL FEMINICIDIO DE PAOLA

Por su parte, Liriko Wan publicó en Facebook negando cualquier implicación y acusando a otros de hacerle daño con falsas acusaciones. En su mensaje, escribió:

“Ya detuvieron al culpable, se entregó con las autoridades como les dije. Yo no sé por qué la gente se ensaña con uno. Yo no sé cómo hay gente que en temas muy delicados se agarren haciendo farándula y argüende, en serio que no los entiendo. Pero como les dije, yo no tengo nada que ver. Es una lástima lo de la muchacha. Y al que hizo el Facebook falso, mencionándome a mí, dañando mi imagen pública, sin importarle qué puede pasar incluso si la gente puede agarrarla contra una persona que es totalmente inocente. No les importa el daño que le pueden hacer a otra persona por el simple hecho de inventar estupideces en publicaciones de Facebook”.