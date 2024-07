Feminicidio Paola Bañuelos: conductor implicado en caso se entrega a autoridades

RECIBIÓ AMENAZAS Y HUYÓ POR MIEDO

En un video difundido en redes sociales, Sergio Daniel indicó que se encontraba en Ciudad Obregón, Sonora, donde se entregaría de manera voluntaria. Dijo que había salido de Mexicali “por miedo” porque había recibido amenazas él y su familia.

“No me han dejado ni defenderme ni declarar, he tenido varias amenazas [...] me están amenazando a mí y a mi familia, yo vengo a presentarme para que dejen en paz a mi familia y que se me lleve el juicio que se tenga que llevar”, declaró.