Continúan protestas contra Reforma Judicial de AMLO

CDMX.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) e integrantes de la sociedad civil realizaron una marcha desde el Monumento a la Revolución rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se manifestaron en contra de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el trayecto exclamaron: “Poder Judicial, Contra Peso Nacional”, “Si El Pueblo Se Informa No Pasa La Reforma” y “No Somos Oposición Servimos A La Nación”.

Algunas de las consignas que lanzaron fueron: “Poder Judicial Presente”, “Sin Poder Judicial Quién Te Va A Cuidar” y “Democracia Sí, Dictadura No”.

El integrante del Poder Judicial, Víctor Mata, explicó que como trabajadores se suman a la concentración ciudadana con ánimo y entusiasmo de ver que sus preocupaciones están siendo escuchadas por la sociedad civil y el sector empresarial.

“Estamos defendiendo nuestros derechos laborales, la carrera judicial y sobre todo la independencia judicial. No solamente se está afectando a los jueces, magistrados y ministros, a esto que con mucha temeridad se llama la cúpula del Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene tal cúpula, un juez no tiene un superior, no tiene un jefe, tiene una responsabilidad y hay instancias superiores que revisan su trabajo”, mencionó.

El trabajador resaltó que la propuesta de reforma busca minimizar la carrera judicial, la cual es garantía de independencia, de profesionalismo, de excelencia en la prestación de servicio de impartición de justicia.