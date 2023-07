Contraofensiva ucraniana se afianza en medio del caos ruso

“A corto plazo, distrajo la atención de la guerra y desvió algunos recursos del frente”, señala Nigel Gould-Davies, investigador principal para Rusia y Eurasia en el International Institute for Strategic Affairs (Instituto Internacional de Asuntos Estratégicos). Pero a largo plazo, añade, muestra una falta de unidad entre las fuerzas rusas. “Es terrible para el estado de ánimo de Rusia. Los oficiales y soldados por igual. Es muy bueno para el ánimo de Ucrania”.

En los canales rusos de Telegram, los militares que bloguean sobre la guerra instaron a los soldados rusos a mantenerse enfocados en la guerra. “¡Hermanos! Todos los que tengan un arma en la línea de contacto, recuerden, su enemigo está frente a ustedes”, decía un mensaje.

TE PUEDE INTERESAR: Putin ‘ya perdió la guerra’, afirma el presidente Joe Biden

El soldado ucraniano Andrii Kvasnytsia, de 50 años, que resultó herido en combate en la ciudad oriental de Bájmut, donde las batallas son continuas a lo largo del flanco sur de la ciudad de minas de sal ocupada por las tropas rusas, afirmó: “Todos están emocionados”.

“Un amigo me llamó hoy y me dijo: ‘Andrii, hace muchos años que no bebo, pero hoy tengo una buena razón para hacerlo’”, relató. “Todo es duro, no es fácil, pero sin duda ganaremos”. Kvasnytsia habló con The Associated Press en Kiev, donde se recupera de sus heridas de guerra.

Mientras las tropas de Grupo Wagner marchaban hacia Moscú, Hanna Malyar, viceministra de Defensa de Ucrania, anunció avances en varias direcciones a lo largo de la línea del frente, donde los combates se han estado librando durante semanas. Aseguró que bloquearon los avances rusos más al norte.