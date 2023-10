Crisis en Acapulco pone en riesgo los votos y la continuidad de la 4T, asegura Riva Palacio

“El Presidente no puede perder apoyo en la opinión pública por el espejo de las deficiencias e ineficiencias en Acapulco, pues de ello depende que mantenga el poder el próximo año en la Presidencia y el Congreso ” , advierte en su análisis.

AMLO DIJO QUE NO VOLVERÍA A ACAPULCO, PERO LO HIZO

El sábado pasado, a través de un video en sus redes sociales, López Obrador informó que no regresaría a Acapulco, donde se encuentra la mayor parte de su gabinete, porque ayudaba más coordinando las acciones desde la Ciudad de México.

Sin embargo, hoy Riva Palacio asegura que el Presidente sí ha ido, y que incluso lo hizo un día después de haber asegurado que no volvería.

“Ante lo mal que le salió la visita a Acapulco, anunció que ya no haría ninguna más y que coordinaría los trabajos desde la Ciudad de México. Pero al día siguiente se fue a Acapulco y el lunes hizo lo mismo”, indica en su columna.

El mandatario justificó el sábado que no regresaría, tras las críticas de sus opositores por no estar en la zona del desastre, porque no quería hacer un espectáculo como lo han hecho sus antecesores.

“Creo que ayudo más desde aquí coordinando las acciones y todo lo que se requiera y si es necesario voy a ir, pero no quiero hacer de esto un espectáculo, no quiero hacer lo mismo que se hacía antes”, refirió.

Hasta el momento, López Obrador sólo ha conformado una de las visitas en su mañanera, desde donde ha intentado minimizar el impacto de Otis.