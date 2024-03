‘Conservadores corruptos’... AMLO defiende su Cuarta Transformación y dice que corrupción es el gran problema de México

“Hay muchos que insisten e insisten de que es lo mismo no quieren aceptar la nueva realidad. Nuestros adversarios, los conservadores corruptos”, indicó

TE PUEDE INTERESAR: AMLO asegura que recibirá a madres y padres de 43 de Ayotzinapa antes de elecciones

“Quisieran que pudieran demostrar de que somos iguales a ellos, a los corruptos, brincos dieran, si pudieran demostrar que somos iguales. Quieren que se mantenga esa idea como si nada hubiese pasado: ‘qué transformación ni que nada, sigue igual’. ¡N0, no sigue igual!”, puntualizó.

“Ahora se está exaltando la honestidad, la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo, por eso se ha resistido, a pesar de que han querido imponer como gobierno la corrupción, no han podido”, señaló el mandatario.

“Si ahora estamos bien en los económico, en lo social, en lo político, es porque dijimos cero corrupción, cero impunidad, esa es la clave”, subrayó el Presidente.

El mandatario mexicano dejó en claro que pese a que sus opositores “le andan buscando por todos lados” para lanzarse contra su Gobierno, los miles de millones de pesos gastados en campañas no han funcionado.

“Ayer lo hablaba en el caso de la violencia, porque como le andan buscando por todos lados. ‘Narco Presidente AMLO’, gastando millones de pesos y en dónde están las pruebas, calumnias. Ah, pero como no les funciona porque resulta que en nuestro pueblo está muy informado, muy consciente”, declaró.

“Ellos (sus opositores) no aceptan que el pueblo esté consciente de lo que está sucediendo y que haya cambiado la mentalidad del pueblo, y que el pueblo de México sea de los más informados y politizados del mundo, porque como son racistas y clasistas, dicen que el pueblo no existe, la política no tiene nada que ver con el pueblo o el pueblo no sabe nada de política, la política es asunto de los políticos”, puntualizó esta mañana en el estado de Veracruz.

LO QUE HACE DISTINTO A CUITLÁHUAC ES QUE NO ES CORRUPTO: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que lo que hace diferente a Cuitláhuac García de otros gobernadores de Veracruz es que no es corrupto, y manifestó todo su respaldo al mandatario estatal.

“Ahora es distinto y por eso nos da muchísimo gusto que ahora gobierne Cuitláhuac de manera honesta”, expresó el tabasqueño en su conferencia de prensa mañanera, desde Coatzacoalcos, Veracruz.

TE PUEDE INTERESAR: Ayotzinapa: Alejandro Encinas, ¿detrás de los disturbios de los normalistas en CDMX? Esto revela Riva Palacio

El jefe del Ejecutivo mencionó que antes los gobernadores de Veracruz vivían en grandes residencias, en departamentos en el extranjero, con yates y lujos, y colmados de privilegios y de atenciones.

“(Cuitláhuac) es, también, lo reitero un gran gobernador, tienen nuestro apoyo, todo nuestro respaldo y nada más les voy a dar un dato, uno nada más. ¿Qué hace distinto a Cuitláhuac, diferente a otros gobernadores? No es corrupto, y eso en todo México, pero en Veracruz, por lo que se vivió durante décadas, es algo excepcional, único”, expuso AMLO.

.