¡Cuidado! Exponen presunto modus operandi de secuestradores en el metro de la CDMX

Un operador del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México compartió una experiencia en la que desempeñó un papel crucial para evitar un posible secuestro de una joven en el andén de la estación Garibaldi, perteneciente a la Línea 8. A través de un video publicado en la cuenta de Limusina Naranja, conocida por compartir anécdotas y situaciones curiosas del día a día en el Metro, el operador detalló el incidente que tuvo lugar durante su jornada laboral, dejando en evidencia el modus operandi de secuestradores.

Con más de mil millones de usuarios anuales, el Metro de la Ciudad de México es uno de los sistemas de transporte más concurridos, pero lamentablemente, la seguridad en sus instalaciones no siempre está garantizada. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes a 2023, el 70.9% de las mujeres encuestadas expresaron sentirse inseguras en el transporte público.

El operador, cuyo nombre no ha sido revelado, describió que la adolescente, de aproximadamente 15 años, lo saludó y sonrió al llegar a la estación San Juan Letrán. El hombre relata: “Estaba una muchacha, aproximadamente 15 años, el andén, pues, estaba lleno. Cuando yo llegué empezó a sonreírme y a saludarme, dije ‘ahora esta qué le pasó’ y al abrir mi cabina me dice ‘papá que bueno que te encontré’, dije ‘¿papá?’, me saqué de onda momentáneamente, pero cuando la chica me abrazó y me susurró al oído ‘ayúdame’”.

Fingiendo normalidad, el operador invitó a la joven a subir a la cabina para resguardarse. Mientras avanzaban, la adolescente señaló al hombre sospechoso en el andén y relató que la había estado siguiendo por varias calles del centro histórico. Al llegar a la estación, el hombre la amenazó con un cuchillo y le ordenó que no pidiera ayuda, indicándole que lo siguiera.

La rápida intervención del operador permitió que la joven permaneciera a salvo en la cabina hasta que llegaron sus familiares. La adolescente compartió con alivio que fue solo un susto y que el hombre no logró concretar el secuestro. El operador expresó la importancia de permanecer alerta y brindar ayuda en situaciones críticas, destacando la necesidad de fortalecer la seguridad en el transporte público.