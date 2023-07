Culpa AMLO a oposición de crear percepción de violencia para impulsar a Xóchitl Gálvez

“La cuestión electoral, y por eso es bueno abordar el tema, porque, imagínense, si no logran inflar el globo, si no lo logran que emprenda el vuelo la señora Xóchitl, ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos” , refirió en su conferencia mañanera.

El mandatario afirmó que sus adversarios buscan desacreditar a su gobierno a través de la violencia para impulsar a su candidata y aseveró que si no lograr levantarla, el amarillismo sobre el tema crecerá.

Refirió que, por ejemplo, ayer no hubo homicidios en la mitad de los estados, pero la percepción que hay es de mayo violencia.

“La mitad de los estados, en la mitad, no hubo un sólo homicidio, sin embargo, la percepción puede ser otra por el amarillismo en los medios, con propósitos politiqueros, como es el caso del tema que abordaron los expertos, los sabiondos de Televisa, y claro que nos preocupa”, expone.

Recriminó a los medios que “eso no lo ven porque son muy tendenciosos”, al insistir en que hay una tendencia a la baja de homicidios.

“Hay veces que no hay homicidios, pero de repente hay uno y lo aprovechan. La sensación que se tiene es que hay mucha violencia, aunque el resultado no sea el que se apegue a la realidad, no sea exacto”, añadió.

Analistas políticos como Raymundo Riva Palacio y Carlos Loret de Mola han señalado que el Presidente ha emprendido un “guerra” contra la aspirante presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez para desacreditarla, al advertir que podría ser una competencia sobre cualquiera de sus “corcholatas” en las elecciones presidenciales del 2024.