Dan 16 años de cárcel a Naasón Joaquín García, líder de la iglesia ‘La Luz del Mundo’, por abuso

El día de hoy, miércoles 8 de junio, Naasón Joaquín García, líder de la iglesia “La Luz del Mundo”, fue sentenciado por la Corte Superior de Los Ángeles, a días de declararse culpable de tres delitos graves por abusar sexualmente de menores de edad.

Considerado el “apóstol de Jesucristo” por sus 5 millones de seguidores, no sólo en México, sino, a nivel mundial, Naasón renegó constantemente de los cargos que ahora afronta, empero, la semana pasada se declaró culpable de los crímenes.

Asimismo, los fiscales a cargo señalaron que el religioso aprovechó de su “influencia espiritual” para, en su posición de poder, abusar sexualmente con varias feligresas. Fue el fiscal general de California, Bob Ronta, quien informó que Naasón García aceptó su responsabilidad en los hechos.

Aunado a ello, por el abuso de las menores de edad que también formaban parte de la iglesia “La Luz del Mundo”, Naasón estará de por vida en el registro de agresores sexuales. Todo ello, tras una audiencia senilla en el salón 101, en el Centro de Justicia Criminal Clara Shortridge Foltz, en Los Ángeles California.

“Es usted un depredador sexual” concluyó el juez Ronald Coen.

LEER MÁS: Se declara Naasón Joaquín García culpable de abuso de tres menores en Los Ángeles

Empero, la iglesia tiene sede en Guadalajara, Jalisco.

Cabe mencionar que los fiscales de California refirieron encontrar al menos 5 víctimas del presunto “apóstol de Jesucristo”, sin embargo, la defensa de Naasón negoció un acuerdo de culpabilidad, donde sólo aceptó tres cargos individuales por abuso sexual en contra de menores de edad, con ello, habría esquivado cargos por violación contra las demás víctimas, quienes eran mayores de edad.

De igual manera, al apóstol se le sumaban cargos por posesión de pornografía infantil, tráfico de menores y extorsión.

A Joaquín se le unieron dos coacusadas, Susana Medina, quien aceptó un cargo por abuso y recibió una condena de un año en libertad condicional; mientras, Alondra Ocampo negoció un acuerdo con las autoridades, en 2021, no obstante, al momento, se encuentra prófuga de la justicia, por ello su condena está pendiente.

“16 años es un terror y tengo miedo por las vidas de las niñas, tengo miedo por nosotros, ayúdennos por favor. ¡Injusticia!. La oportunidad va a ser, mi esposa lo ha dicho, no dejaré de pelear, sea contra quien sea, así demos la vida, es triste porque no voy a dar la vida por un maldito depredador y no voy a poder aprovechar la vida con mi hija. Vamos a sacrificarnos. La niña de 10 años está consciente por otras niñas”, dijo el esposo de una de las víctimas.

TE PUEDE INTERESAR: Defensa del líder de La Luz del Mundo intimida a testigos y autoridades, denuncian fiscales