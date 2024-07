De 100 compromisos, se cumplieron 98 y 100 más: AMLO

“No me acuerdo de nada que haya yo ofrecido, que no vaya a cumplir en obras, beneficios de la gente, lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo”.

Además, aseguró que “hemos hecho 100 cosas más que no me comprometí” y “a lo mejor me quedo corto”.

Entre estas obras y acciones, que asegura informará antes de finalizar su Gobierno el próximo 30 de septiembre, destacó la construcción del Tren Maya, vías para trenes de pasajeros, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la producción petrolera y el fortalecimiento del peso, que tachó de ser “la moneda más fuerte en el mundo con relación al dólar”.

Con información de La Jornada