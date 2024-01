Defiende AMLO a su hijo por acusaciones de corrupción

RESPONDE EN ‘LA MAÑANERA’

Durante la conferencia matutina el mandatario fue cuestionado por esta publicación y en respuesta el jefe del Ejecutivo arremetió en contra de Loret de Mola.

López Obrador calificó al periodista como “corrupto” y además lo retó nuevamente a comparar o intercambiar sus bienes.

“Hablábamos antes de que hay cosas que no se pueden ocultar y una de esas es el dinero. Estoy esperando que acepte un desafío, en muy buenos términos, de que se intercambien los bienes que yo tengo y tiene toda mi familia con los que él tiene. Me va a doler mucho por Palenque, pero me voy a rayar”, mencionó.

“Tiene mucho dinero, nada más que me diga hoy; además lo merecen sus lectores porque todavía hay mucha gente que le cree, nada más que me informe hoy, no más, cuánto gana, porque estoy seguro que gana más de un millón de pesos mensuales como periodista”, indicó.

“Si nos parece mucho lo que ganan los ministros, 700 mil pesos mensuales, imagínense un millón mensual”, mencionó el mandatario federal en su conferencia matutina.

En respuesta a la mención en “La Mañanera” el periodista constestó en sus redes sociales: “otra vez, no desmintió un solo renglón del reportaje sobre el tráfico de influencias de su hijo Gonzalo ‘Bobby’ López Beltrán. Puros insultos contra mí”.