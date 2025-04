$!Madres buscadoras clausuran simbólicamente el Senado; Noroña evita respuesta

CDMX.- De manera simbólica, madres buscadoras clausuraron la entrada al Senado de la República con el fin de reclamar a legisladores su falta de compromiso luego de que Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, negara que la crisis de desapariciones en México sea sistemática.

Las mujeres reclamaron la falta de atención a los familiares de personas desaparecidas y exigieron al senador una disculpa por la declaraciones, en las que mencionó que las desapariciones forzadas no existen o son pocas.

“Les falta mucha voluntad para atender a las víctimas. Mucha voluntad política y voluntad del corazón. Nosotros no tenemos colores. Nosotros no tenemos inclinaciones políticas. No somos de la derecha o gente que se opone a ellos”, expresó la guanajuatense María del Tránsito en una entrevista con El Universal.

“Somos madres y padres que amamos, que buscamos justicia y verdad, que conocemos el problema porque lo vemos a diario. No estamos en contra de nadie, al contrario, les tenemos respeto a todos los funcionarios y solo queremos que reconozcan la crisis para poder buscar soluciones”, añadió.