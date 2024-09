Define INE comisión que organizará elección de jueces, magistrados y ministros en 2025

El próximo lunes, el Consejo General instalará la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación, que organizará la elección de ministros, magistrados y jueces en el 2025, la cual estará presidida por Jorge Montaño, e integrada por Rita López y Norma de la Cruz.

La mayoría de consejeros había descartado competir para estar en dicha comisión, pues están en desacuerdo con la reforma judicial.

Después de que los consejeros realicen una ceremonia cívica, a las 8:00 horas del lunes, para arrancar formalmente con el proceso para la elección judicial, se aprobará la integración de dicho órgano interno.

Quienes lo integren serán los encargados de proponer a sus compañeros el diseño del proceso del 2025, así como de tener contacto con los senadores y diputados para que les aclaren un sinfín de dudas sobre la implementación de la reforma.

El acuerdo refiere que el Congreso, ante la falta de una ley secundaria, facultó al Consejo General para emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización de ese proceso electoral extraordinario, ante un contexto inédito.

“(El INE podrá) emitir las adecuaciones normativas y reglamentarias a que haya lugar, lo cual debe realizarse a la mayor inmediatez posible, y ajustarse de manera particular a los extremos previstos para la elección de personas juzgadoras, y a su vez, dicha actividad debe ser en estricta conformidad a las disposiciones constitucionales y legales vigentes en materia electoral, en lo que no sea oponible al decreto de reforma, esto con la finalidad de dar buen cause al inicio del PEEPJF 2024-2025.

“Ante la inminencia del proceso, el Instituto deberá contar con los insumos y herramientas indispensables para estar en condiciones de organizar una elección bajo los mismos estándares de calidad y para garantizar el derecho al sufragio libre, directo y secreto de la ciudadanía”, indica.

Entre las principales acciones que deberá realizar dicha comisión está la creación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electivo, así como el plan presupuestal.

“Al considerarse un proceso electoral extraordinario, dadas las condiciones de su aprobación y la novedad en su implementación, es que se hace necesario dar seguimiento puntual de las tareas de presupuestación atendiendo a la cercanía de la celebración de los comicios”, indica el documento.

Junto con las áreas del INE, también deberán proponer las modificaciones a los reglamentos internos y lineamientos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización.

Así como “cualquier actividad, acuerdo o resolución” que sea necesaria para realizar dichos comicios.

En procesos electorales anteriores, las comisiones de Organización y Capacitación se fusionan. Sin embargo, ahora se acordó que éstas operarán de manera independiente.

Contrario a otras comisiones, en ésta no participarán representantes de los partidos políticos, pues así lo establece la reforma.

Para ello, el jueves pasado, el Consejo General reformó su reglamento interno para establecer que en todas las actividades en las que se toque el tema, no están los partidos.

“En los casos de las sesiones extraordinarias y extraordinarias urgentes que se celebren para tratar asuntos relacionados con los procesos para renovar cargos del Poder Judicial, el Consejo General se integrará únicamente por una Consejera o Consejero Presidente, diez Consejeras y Consejeros Electorales, con derecho de voz y voto, y una Secretaria o Secretario Ejecutivo, con derecho de voz”, indica la modificación.