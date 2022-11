Demandan a Apple y Amazon por coludirse para aumentar precios de iPhone y iPad

Apple Inc y Amazon.com Inc fueron acusados en una demanda antimonopolio el miércoles de conspirar para aumentar los precios del iPhone y el iPad al eliminar a casi todos los demás revendedores de nuevos productos Apple del sitio web de Amazon.

La demanda colectiva propuesta en el tribunal federal de Seattle se opuso a un acuerdo que entró en vigor en enero de 2019, en virtud del cual Apple otorgaba a Amazon descuentos de hasta el 10 por ciento en sus productos, a cambio de que Amazon permitiera que solo siete de los 600 revendedores permanecieran en su plataforma.

Esto transformó a Amazon en el revendedor dominante de nuevos iPhones y iPads en su sitio web, según la denuncia, después de haber vendido previamente una cantidad limitada de productos de Apple, así como imitaciones.

Los precios subieron más del 10 por ciento, mientras que Apple estabilizó los precios que cobraba en las tiendas minoristas, según la denuncia. Los descuentos del 20 por ciento o más que alguna vez fueron comunes ya no lo son, agregó.

“Erigir barreras de entrada para mantener fuera a los competidores y aumentar los precios después de su eliminación es precisamente el tipo de conducta que el Congreso promulgó leyes antimonopolio para prevenir”, dice la denuncia. “El caso está abierto y cerrado”.

Apple y Amazon no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Los ingresos combinados por productos de Apple, con sede en Cupertino, California, y Amazon, con sede en Seattle, superaron los 125 mil millones de dólares estadounidenses en el tercer trimestre de este año.

La demanda cubre a los residentes de Estados Unidos que compraron nuevos iPhone y iPad en Amazon desde enero de 2019.

Busca daños triples no especificados, restitución y el fin del supuesto “boicot grupal” de las empresas.

El demandante nombrado, Steven Floyd de Williamsport, Pensilvania, dijo que pagó 319.99 dólares por un nuevo iPad que compró en Amazon en el sitio web de la empresa, y se le negó la oportunidad de pagar menos porque la competencia había sido sofocada.

El mes pasado, un tribunal administrativo italiano anuló una multa de 173,6 millones de dólares contra Apple y Amazon por parte del regulador antimonopolio de Italia por supuesta colusión de precios.

El caso es Floyd v Amazon.com Inc et al, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Oeste de Washington, No. 22-01599.

Con información de Reuters